Una giornata di preghiera e digiuno, il 14 maggio, coinvolgerà tutti i leader religiosi nel mondo. L'iniziativa è dell'"Alto Comitato per la Fratellanza umana".

L'Alto Comitato - composto da leader religiosi che si ispirano al Documento sulla Fratellanza umana (firmato dal Papa e dal Grande Imam di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio del 2019) e presieduto dal card. Miguel Angel Ayuso Guixot - propone di "rivolgersi a Dio ad una sola voce, perché preservi l'umanità e la aiuti a superare la pandemia".

"Il nostro mondo affronta oggi un grave pericolo - si legge nell'appello dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana - che minaccia la vita di milioni di persone in tutto il pianeta, ossia la rapida diffusione del coronavirus (Covid-19). Mentre confermiamo l'importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca scientifica nell'affrontare questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a Dio Creatore in tale grave crisi".

Di qui l'invito a "tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, ogni persona, in ogni parte del mondo, a seconda della sua religione, fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, ci salvi da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga, e perché Egli liberi il mondo dalle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale grave contagio".

