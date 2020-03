Il governatore Andrew Cuomo ha dichiarato l'emergenza nello Stato di New York per il coronavirus, criticando il Centers for Disease Control and Prevention per la lentezza nei test.

Nello stato i casi di coronavirus sono aumentati drasticamente: sono ora 76, 21 in più di ieri. Nella contea di coronavirus sono aumentati drasticamente: sono ora 76, 21 in più di ieri. Nella contea di Westchester ci sono 57 contagi e nella città di New York 11.

Cuomo ha messo in guardia i commercianti a non approfittare della situazione per alzare i prezzi su beni come le mascherine.

