"Non abbiamo chiuso le frontiere ma abbiamo introdotto controlli ai confini" terrestri con Austria, Svizzera, Francia, Lussemburgo e Danimarca con l'obiettivo di rallentare l'espandersi del Covid-19.

Lo ha detto il portavoce del ministro degli Interni tedesco, Steve Alter, in conferenza stampa a Berlino.

Al momento la misura non riguarda gli aeroporti e il traffico aereo. Il provvedimento prevede di limitare l'ingresso in Germania a chi non ha "stringenti necessità", quindi a chi viaggia per turismo, ha aggiunto il portavoce. Luce verde invece ai pendolari e al traffico di merci.

