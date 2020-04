Uno shutdown a livello nazionale. È la misura che invoca Bill Gates contro il coronavirus.

In un intervento per il Washington Post, il filantropo, fondatore di Microsoft, ha scritto di aver parlato con gli esperti e di aver concluso che una chiusura di tutto il paese è il metodo più efficace per contrastare la diffusione dei contagi, invece del mix di provvedimenti emanati da ogni singolo stato.

"Nonostante le esortazioni da parte degli esperti della salute pubblica - si legge - alcuni stati e contee non hanno chiuso del tutto.

In alcuni stati le spiagge sono ancora aperte, in altri i ristoranti servono ancora ai tavoli. Questa è una ricetta per un disastro". Gates ha sottolineato che se le persone sono libere di viaggiare tra uno stato e l'altro, lo stesso può fare il virus. "Finché - prosegue - il numero dei casi non comincia a scendere in tutta l'America, e potrebbero volerci dieci settimane o oltre, nessuno deve essere in grado di fare business come al solito o di allentare lo shutdown".

