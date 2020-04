Jair Bolsonaro sembra minimizzare l'aumento dei morti in Brasile a causa del coronavirus

In un giorno drammatico per numero di morti di Covid-19 in Brasile, il presidente Jair Bolsonaro è tornato a minimizzare l'epidemia.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Brasile 474 casi mortali, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza, e 3'385 nuovi contagi. Con il nuovo aggiornamento, che porta il totale dei morti a 5.017, il Brasile ha superato la Cina per numero di decessi.

Ma il presidente, alle sollecitazioni di una giornalista che gli chiedeva un commento all'aumento di vittime e contagi, ha risposto: "E quindi? Mi dispiace. Ma che volete che faccia? Mi chiamo Messia ma non faccio miracoli...", ha detto Bolsonaro, riferendosi al suo secondo nome.

