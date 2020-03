KEYSTONE/EPA/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT

Alla scuola Alpenquai a Lucerna una studente è risultata infettata dal coronavirus. Si tratta del primo caso confermato nel cantone.

La giovane, che aveva seguito le lezioni lunedì e martedì mattino, è ricoverata all'ospedale. Tutti i compagni di classe, gli insegnanti e altre persone entrate in contatto con la ragazza sono stati posti in quarantena al loro domicilio, riferisce l'istituto scolastico del capoluogo sul proprio sito internet. Per il resto l'attività della sede scolastica prosegue normalmente.

