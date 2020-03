I casi di coronavirus registrati ieri in Cina sono stati 55, di cui 54 importati e uno interno nello Zhejiang. Numeri confortanti giungono anche dalla Corea del Sud, mentre in Brasile ieri si è registrato un forte aumento dei casi confermati e dei decessi.

Cina

In Cina la Commissione sanitaria nazionale ha citato nei suoi aggiornamenti quotidiani 5 nuovi decessi tutti nell'Hubei, provincia epicentro della pandemia, e 49 nuovi casi sospetti.

Le infezioni sono salite a 81.340, di cui 3.460 pazienti in cura, 3.292 decessi e 74.588 dimessi dagli ospedali, che valgono un tasso di guarigione al 91,69%. Contro il contagio di ritorno, Pechino ha annunciato ieri lo stop dei visti agli stranieri e un drastico taglio dei voli internazionali.

Nel frattempo i profitti industriali in Cina accusano un crollo annuo del 38,3% nel periodo gennaio-febbraio 2020, il più pesante mai registrato dall'inizio della raccolta omogenea dei dati. A causa della pandemia del Covid-19, le più grandi imprese vedono gli utili cedere a 4.110 miliardi di yuan (580 miliardi di dollari).

Giù i profitti delle aziende statali (-32,9%) e quelle private (-36,6%). Sui 41 settori esaminati, 37 segnalano cali come petrolio, carbone e altri combustibili (-116,7%) e tlc ed equipaggiamenti elettrici (-87%). In rialzo la filiera del tabacco (+31,5%).

Corea del Sud

La Corea del Sud ha registrato 91 nuovi casi di coronavirus alla fine di ieri, in calo sui 104 del giorno precedente: le infezioni totali, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), sono salite a 9.332, contro decessi a 139 (+8). Sono 13 i contagi importati, per 144 totali, costituendo la minaccia di un'ondata di ritorno. A tal proposito, le autorità sanitarie locali hanno disposto la quarantena obbligatoria agli arrivi da Europa e Usa, mentre ai passeggeri con più di 37,5 gradi di febbre sarà negato l'imbarco.

Brasile

A 30 giorni dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Brasile, il bilancio ufficiale presentato ieri sera dal ministero della Sanità locale registra 2.915 casi confermati (+19% da ieri) e 77 decessi (+35% da ieri), con 194 pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva.

I media locali sottolineano che si tratta del più forte aumento registrato su 24 ore dall'inizio della pandemia, tanto per i casi confermati come per i decessi. Lo Stato di San Paolo, il più popoloso del Brasile, resta l'epicentro della diffusione del coronavirus nel paese, con 58 dei 77 decessi e una crescita del 42% dei ricoveri di pazienti gravi in unità di terapia intensiva nelle ultime 24 ore, secondo dati della segreteria alla Salute statale.

Sudafrica

Il Sudafrica ha annunciato i suoi primi due decessi per coronavirus e il superamento della soglia dei mille casi di contagio.

"Due persone sono morte nella provincia del Capo occidentale", il "Western Cape", ha reso noto oggi in un comunicato il ministro della Salute sudafricano Zweli Mkhize sottolineando che si tratta dei "nostri primi morti di Covid-19" e che il numero dei casi "ha superato la soglia dei mille".

Secondo dati forniti ieri da Africa Cdc, l'istituzione tecnica dell'Unione africana che sostiene i sistemi sanitari nazionali del continente nero nella lotta alle malattie, il Sudafrica era già il Paese africano con il maggior numero di contagi (709) su un totale di 2.819 che avevano causato 73 morti. I Paesi ufficialmente colpiti sono 46 su 54.

È però il Nordafrica, almeno al pomeriggio di ieri con 1.159 contagi e 53 morti, la parte del continente nero più colpita dal coronavirus, seguito dall'Africa australe. Per quanto riguarda i decessi, il Cdc ieri ne segnalava 21 in Egitto, 21 in Algeria e 5 in Tunisia.

Nel frattempo, con l'impiego di esercito e polizia a pattugliare le strade, il Sudafrica come previsto è entrato dalla mezzanotte in un blocco totale di tre settimane al fine di arginare la diffusione del coronavirus. Lo segnala il sito della Bbc.

Nel Paese dell'Africa australe da 57 milioni di abitanti e fra le massime economie del continente nero saranno banditi i movimenti non-essenziali: resteranno aperti i negozi di alimentari che però non potranno vendere alcol, e saranno interdette anche le passeggiate con il cane e il jogging. Le sanzioni vanno da pesanti multe a sei mesi di carcere.

Medio Oriente

Altre 144 persone che avevano contratto il coronavirus sono decedute nelle ultime 24 ore in Iran, portando il totale a 2.378 vittime. I casi aumentano a 32.332, con 2.926 nuovi contagi confermati in un giorno. I pazienti in condizioni ritenuti gravi sono 2.893. I guariti salgono inoltre a 11.133. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

In Israele il numero complessivo dei casi positivi al coronavirus è salito oggi a 3035, 49 dei quali sono ritenuti gravi. Lo ha riferito il ministero della sanità. I decessi sono stati finora 10. Si tratta in prevalenza di persone anziane, afflitte anche da altre malattie.

