Pechino ha presentato una protesta formale nei confronti di tutti quei paesi che hanno sospeso i collegamenti aerei con la Cina a causa dei timori sul contagio del coronavirus di Wuhan.

Sospensioni decise malgrado gli avvisi contrari espressi dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao).

Nella conferenza stampa online, la portavoce del ministero degli esteri Hua Chunying ha anche osservato che lo stop è stato un panico artificiale che "ha gravemente bloccato gli scambi e la cooperazione internazionale".

Intanto la Hong Kong University of Science and Technology ha messo a punto un test che consente di effettuare la diagnosi di positività al coronavirus in soli 40 minuti. Al momento si tratta del più veloce dispositivo di rilevamento per il virus a livello mondiale e si basa sulla biotecnologia molecolare. Con la tecnologia attuale, infatti, la diagnosi richiede da 1,5 a tre ore di tempo.

