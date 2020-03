Il contagio da coronavirus ha superato la soglia dei 100 paesi: sono 106 gli stati e i territori nei quali il virus si è diffuso, secondo l'ultimo aggiornamento dell'università americana Johns Hopkins.

I casi confermati in totale sono 106'378, le persone uccise dal virus 3594 e quelle guarite 60'013.

In Svizzera stando all'ultimo aggiornamento che risale a ieri si registrano 228 casi confermati di infezione; altri 36 sono in attesa di conferma. Una persona è morta a causa del Covid-19, la malattia generata dal virus: si tratta di una 74enne del canton Vaud deceduta in ospedale a Losanna il 5 marzo.

