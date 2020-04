La Marina militare americana ha rimosso il capitano Brett Crozier, comandante della portaerei Theodore Roosevelt. Lo riferiscono i media statunitensi.

Crozier è sospettato di aver fatto trapelare un memo in cui ammoniva la leadership della Marina stessa a prendere una azione risoluta per salvare le vite dell'equipaggio, dopo che 114 marinai erano risultati positivi al coronavirus.

"Non siamo in guerra. I marinai non devono morire. Se non agiamo ora, non riusciremo a prenderci cura adeguatamente dei nostri asset più fidati, i nostri marinai", aveva scritto nel memo. La decisione di silurarlo è stata presa dal segretario della Marina militare Thomas Modly.

