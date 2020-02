Il coronavirus è arrivato anche in altri cantoni elvetici.

Primi casi di coronavirus in Vallese e nel canton Berna. Si tratta di un uomo sulla trentina dell'Alto Vallese e di una 21enne di Bienne (BE). Il totale dei contagi in Svizzera è ormai di una quindicina.

Per quanto riguarda il paziente maschio, deve ancora essere svolto un secondo test per confermare con certezza il contagio, ha riferito ieri sera la Cancelleria cantonale.

L'uomo, il cui stato di salute non preoccupa ed è giudicato buono, è ricoverato all'ospedale di Sion. Quattro persone della sua famiglia sono state messe in quarantena presso i loro domicili.

La ragazza, che a sua volta si trova in isolamento all'ospedale, era ritornata una settimana fa da Milano. Anche le sue condizioni sono considerate buone, hanno reso noto oggi le autorità cantonali.

