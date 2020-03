Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) afferma che i sistemi sanitari dell'Africa potrebbero crollare per la pandemia di Covid-19.

Le regioni del continente colpite da conflitti sono una preoccupazione particolare, visto che molti ospedali sono già stati danneggiati e si è a corto di acqua pulita e sapone necessari per combattere il virus.

Nel nord del Mali, il 93 per cento delle strutture sanitarie è già stato distrutto. In Burkina Faso, mentre le persone fuggono dai combattimenti, la popolazione della città di Djibo - situata nella regione del Sahel - è raddoppiata. Il distanziamento sociale è quindi impossibile, come afferma ancora il Cicr.

Nel frattempo le restrizioni ai viaggi introdotte da alcuni stati africani potrebbero arrestare i programmi di aiuto. Il Cicr ha vietato i viaggi non essenziali per il proprio personale, ma afferma che farà del suo meglio per continuare a fornire medicine e cibo alle fasce di popolazione più vulnerabili.

