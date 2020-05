La metro di New York verrà chiusa per la prima volta nella sua storia

La rete della metropolitana di New York, uno dei luoghi ritenuti più rischiosi ai fini del contagio del coronavirus, sarà chiusa per alcune ore della notte per permettere la sua disinfezione.

E' la prima volta che accade nella sua storia lunga 115 anni, ha affermato il governatore dello Stato Andrew Cuomo.

La decisione era stata presa dal sindaco della Grande Mela Bill de Blasio e annunciata già alcuni giorni fa dallo stesso Cuomo. La sterilizzazione di carrozze e stazioni dell'iconica subway si è resa necessaria anche per la presenza sempre più massiccia di homeless che passano la notte sui treni pressoché vuoti. Ultimamente due di loro erano stati rinvenuti senza vita.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram