"Siamo stati attaccati dall'Europa, quando tutti guardavano alla Cina. Il coronavirus è arrivato a New York dall'Europa, non dall'Asia": lo ha detto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo.

Cuomo si esprimeva nella conferenza stampa giornaliera in cui ha reso noto che i decessi nello Stato sono stati 74 nelle ultime 24 ore. In totale le vittime di New York sono oltre 29 mila e i casi di contagio 375 mila.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet