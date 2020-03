"Non passerà in due settimane, potrebbe volerci molto di più, forse mesi". E' l'avvertimento lanciato dal governatore dello stato di New York Andrew Cuomo.

Cuomo, guardando avanti, ha messo in evidenza la necessità di iniziare a riflettere su come far ripartire l'economia una volta che l'emergenza coronavirus sarà passata.

"Stiamo valutando diversi piani, inclusa la possibilità di consentire il rientro al lavoro di alcuni dipendenti", ha spiegato Cuomo.

I casi di coronavirus nello stato di New York sono 20'875, circa 5'700 più di ieri, aggiunge il governatore, sottolineando che il 13% dei positivi sono in ospedale e di questi il 24% sono attaccati al ventilatore. I morti per il coronavirus nello stato di New York sono 157.

