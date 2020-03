Le scuole, che sono di competenza regionale, non si chiudono in modo generalizzato in Germania. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato che saranno i diversi Lander a prendere le decisioni, anche a seconda della situazione dei contagi.

La cancelleria ha anche affermato che un'anticipazione delle ferie di Pasqua è una opzione.

