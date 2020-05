Fase 2 per lo spazio, ripartono Esa e Nasa

Anche lo spazio entra nella fase 2: oggi riapre la base europea di Kourou, nella Guyana francese, e gli Usa si preparano al primo lancio umano dopo il ritiro dello Shuttle nel 2011, con la missione della capsula Crew Dragon della SpaceX prevista il 27 maggio.

"Con SpaceX riporteremo il volo spaziale umano sul suolo americano dopo quasi un decennio. Il 27 maggio non è solo un grande giorno per i nostri team, è un grande giorno per il nostro Paese" ha scritto la Nasa su Twitter.

Gli astronauti della Nasa, Bob Behnken e Doug Hurley, hanno completato le ultime sessioni di addestramento a Houston e inizieranno la quarantena pre-lancio prevista di routine il 13 maggio. Tuttavia, di fatto i due astronauti sono già in quarantena da settimane, a causa delle misure di distanziamento per combattere la diffusione della pandemia da Covid-19.

La Nasa e SpaceX nel frattempo stanno andando avanti con i preparativi nella base di Cape Canaveral in Florida. A causa dell'emergenza sanitaria da nuovo coronavirus, la Nasa sta limitando il numero di ospiti ammessi nel centro spaziale e il Kennedy Space Center Visitor Complex è stato chiuso a metà marzo e non è stata ancora annunciata la data di riapertura. "Normalmente ci sono molti ospiti a osservare il lancio, ma sappiamo che ciò adesso non sarà possibile" ha detto Behnken.

Nel frattempo riapre la base europea di Kourou, dopo la chiusura avvenuta il 16 marzo 2020 a causa dell'epidemia da Covid-19 e si prepara al 16/o lancio di Vega, il razzo dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa). Programmato per metà giugno, il lancio porterà in orbita circa 50 satelliti in un'unica missione.

