La Fed agirà in modo "forte e aggressivo" fino a quando non avrà fiducia che l'economia "è sulla strada della ripresa". Lo ha affermato oggi il presidente della Fed, Jerome Powell, commentando il nuovo pacchetto di aiuti all'economia da 2300 miliardi di dollari.

"La Fed gioca un ruolo centrale nel sostenere una robusta ripresa" ma durante le crisi "c'è un grande bisogno di politiche di bilancio e di aiuti diretti" perché le imprese e i negozi che hanno chiuso non lo hanno fatto per loro errori. E lo stesso vale per i lavoratori.

E' qui che serve il "potere di bilancio americano, per proteggere gli americani in difficoltà", ha aggiunto Powell sottolineando che un ulteriore aiuto da parte del Congresso è probabilmente appropriato.

