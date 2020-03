Per contenere la diffusione del coronavirus il governo finlandese ha isolato la regione attorno alla capitale Helsinki, dove c'è oltre la metà degli 880 casi di Covid-19 in Finlandia.

La decisione è stata presa dopo che il direttore generale dell'Istituto della Sanità, Markku Tervahauta, ha ammesso che il numero di contagi potrebbe aumentare di 30 volte.

