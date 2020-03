Il premier francese, Edouard Philippe, ha evocato oggi un'ondata epidemica "estremamente elevata" sulla Francia.

"La situazione sarà difficile nei prossimi giorni", ha avvertito nella dichiarazione trasmessa in diretta da Bfm-TV, aggiungendo che "stiamo entrando in una crisi che durerà" e in una "situazione sanitaria che non migliorerà rapidamente".

"Bisognerà tenere duro, bisognerà restare estremamente mobilitati", ha aggiunto.

