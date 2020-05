Nuovo minimo nel numero dei morti in 24 ore per Covid-19 in Francia.

Nuovo minimo nel numero dei morti in 24 ore per Covid-19 in Francia: da ieri sono 70 le vittime, 10 di meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lo rende noto la Direzione generale della Sanità. Il totale sale a 26.380 vittime.

Continua il trend positivo negli ospedali: i ricoverati sono 22.569, 45 in meno di ieri. I pazienti in rianimazione sono 2.776, 36 in meno di ieri.

