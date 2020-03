Il ministro dell'educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha affermato oggi ai microfoni della radio France Info, che l'epidemia di coronavirus contagerà "probabilmente" più della metà della popolazione francese.

Il ministro ha risposto a domande sul rafforzamento delle misure di confinamento annunciate dal primo ministro Edouard Philippe: "Come sapete dall'inizio - ha detto - la strategia non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà probabilmente da oltre una metà di noi, ma è di fare in modo che passi nel modo più dilatato nel tempo".

