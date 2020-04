Causa coronavirus, la Francia invita i propri cittadini ad andare in bicicletta invece di affollare i mezzi pubblici.

Incitare i Francesi a prendere la bici invece della metropolitana o i trasporti pubblici. Questa la parola d'ordine del governo di Parigi in vista della fine delle misure di rigido confinamento contro il coronavirus, a partire dall'11 maggio.

Tra le misure previste dall'amministrazione francese, un buono di 50 euro per far riparare la propria bici presso uno dei ciclisti elencati in una specifica piattaforma on-line.

Citata dal quotidiano Le Parisien, che per primo ha rivelato la notizia, la ministra per la Transizione Ecologica, Elisabeth Borne, sottolinea l'importanza di promuovere l'uso della bici durante la fase 2 e indurre le persone a scegliere il proprio mezzo di trasporto per andare al lavoro.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram