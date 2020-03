La Francia non intende in alcun caso chiudere le scuole e le università per contenere la propagazione del coronavirus, come deciso invece in Italia, fino al 15 marzo.

"Qualunque sia lo scenario non è previsto di chiudere le scuole e le università", ha detto il ministro francese dell'istruzione, Jean-Michel Blanquer, intervistato questa mattina ai microfoni di BFMTV sui provvedimenti per arginare la diffusione del coronavirus.

