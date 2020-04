Sono 13.197 questa sera i morti di Coronavirus in Francia dal 1° marzo, sommando i decessi in ospedale delle ultime 24 ore (554 per un totale di 8598) e quelli delle case di riposo (totale di 4599). Lo ha comunicato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon.

Per il secondo giorno consecutivo, diminuisce il numero dei ricoverati in rianimazione di 62 unità, e il totale scende a 7004: "Si tratta di un pallido raggio di sole - ha commentato Salomon - ma questa timida schiarita è molto importante per tutto il settore medico".

Salomon ha citato anche il caso di un bambino di 10 anni morto in rianimazione, spiegando però che le cause del decesso "non sono chiare", anche se il piccolo era "positivo al Coronavirus".

