Sono 6'494 i decessi negli ospedali francesi dall'inizio dell'epidemia, con un aumento record di 605 morti nelle ultime 24 ore.

A questi si aggiunge il totale aggiornato degli ospizi, che ammonta a 2'417, per un totale complessivo di 8'911 morti. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Véran.

Continua il trend positivo per i casi gravi, con un minore aumento dell'afflusso in rianimazione per il quinto giorno consecutivo: i pazienti in rianimazione sono 7'072, con un incremento di 94 unità rispetto a ieri, "un indicatore importante per valutare la tensione nei nostri ospedali", ha aggiunto Véran.

