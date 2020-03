Le scuole della Francia resteranno chiuse da lunedì e per "almeno quindici giorni", probabilmente fino alle vacanze di primavera. Lo ha detto il ministro francese della Salute, Olivier Véran, ai microfoni di radio Europe 1.

"Non chiudiamo le scuole a cuor leggero" e la durata sarà "più breve possibile", ma "vogliamo una massiccia frenata nazionale" dell'epidemia, ha detto Véran, spiegando che la scelta di chiudere asili, scuole e università è stata decisa dopo una riunione con gli esperti all'Eliseo.

Appena qualche giorno fa il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer aveva seccamente smentito una simile ipotesi. Ieri sera, in un solenne appello all'unità rivolto in tv, il presidente Emmanuel Macron ha invece annunciato nuove misure per fronteggiare l'avanzata del coronavirus.

Neuer Inhalt Horizontal Line