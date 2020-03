I trasporti a lungo raggio in treno, pullman o aereo saranno "progressivamente ridotti" nei giorni prossimi, ha dichiarato la ministra della transizione ecologica, Elisabeth Borne.

La Francia ha deciso di ridurre drasticamente i trasporti a lungo raggio, per limitare la propagazione del coronavirus. Il traffico ferroviario sarà dimezzato e rimarranno operativi soltanto "alcuni voli" internazionali, ha annunciato il governo.

I trasporti a lungo raggio in treno, pullman o aereo saranno "progressivamente ridotti" nei giorni prossimi, ha dichiarato la ministra della transizione ecologica, Elisabeth Borne. L'obiettivo è di "limitare allo stretto necessario gli spostamenti lunghi e frenare la diffusione del virus", anche se "tutti potranno far ritorno a casa" e non ci saranno "sospensioni improvvise".

Per gli aerei, rimarranno operativi soltanto "alcuni voli per gli Stati Uniti, l'Africa, qualche tratta interna e per i territori d'Oltremare", ha aggiunto il sottosegretario ai trasporti, Jean-Baptiste Djebbari. Gli aeroporti resteranno aperti ma chiuderanno alcuni terminali entro il prossimo fine settimana nei due aeroporti parigini, Roissy e Orly.

