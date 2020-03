Nel Regno Unito i contagi da covid-19 diagnosticati nelle ultime ore sono saliti a quasi 10'000, circa 1500 in più in un giorno. I morti sono diventati 465ì.

Aumentano ancora i casi di coronavirus nel Regno Unito e il numero dei morti, anche se si segnala un netto calo sul tasso di letalità registrato.

I contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono saliti a 9529, con un picco di 1452 in più in un giorno, secondo l'ultimo dato aggiornato ieri in serata dal ministero della Sanità britannico. I decessi sono diventati 465, ossia 43 in più nelle ultime 24 ore contro gli 87 registrati fra lunedì e martedì.

