Il ministro Alok Sharma è in isolamento

Il ministro britannico delle Attività Produttive, Alok Sharma, figura emergente del governo Tory di Boris Johnson e del gabinetto ristretto che coordina l'emergenza coronavirus, è da stasera in isolamento in casa per sospetti sintomi di Covid-19.

Sharma si è sentito poco bene a margine di un dibattito in Parlamento a Westminster ed è stato sottoposto a test. Ora è in attesa del risultato. La Bbc sottolinea che si tratta di uno dei pochi ministri ad aver presenziato di persona a Downing Street a diverse riunioni del consiglio di gabinetto.

Allarmata l'opposizione laburista. La ministra ombra degli Esteri, Lisa Nandy, ha evocato pericoli di contagio a Westminster denunciando come "sconsiderata" la decisione del governo di riaprire da ieri la Camera a un regime di lavoro ordinario, seppur con presenze contingentate, e di abolire le sedute in video-collegamento e il voto elettronico a distanza adottati precauzionalmente nelle ultime settimane. Nei mesi scorsi Johnson e altri ministri sono stati infettati dal coronavirus.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet