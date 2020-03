Un pacchetto di misure a sostegno delle imprese, per arginare gli effetti del Coronavirus, è stato annunciato nella notte a Berlino, alla fine di un vertice dei leader dei partiti della Grosse Koalition.

Il governo spingerà innanzitutto sugli investimenti, prevedendo l'impegno di 12,4 miliardi per il periodo 2021-2024. Gli investimenti saranno aumentati, in questo periodo, di 3,1 miliardi all'anno.

Sono previste inoltre delle misure per agevolare le imprese dei settori più colpiti: come una facilitazione dell'accesso ai sussidi per l'orario ridotto, aiuti liquidi e una dilazione per il pagamento delle tasse.

