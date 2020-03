La decisione del premier italiano Giuseppe Conte è attesa ad ore: si av verso un'ulteriore stretta in Italia

In Italia dovrebbe arrivare in giornata una nuova stretta alle misure per il contrasto del Coronavirus. La decisione del premier italiano Giuseppe Conte è attesa ad ore.

Le norme dovrebbero precisare l'ultimo decreto ministeriale (Dpcm) dunque, secondo fonti di governo, potrebbero essere inserite non in un nuovo Decreto del presidente ma in un provvedimento correttivo più snello.

Tra le misure al vaglio ci sarebbe lo stop all'attività fisica all'aperto, lo stop ai supermercati nei centri commerciali nel weekend, lo stop agli spostamenti nelle seconde case.

