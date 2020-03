Nel canton Grigioni la maggior parte dei negozi rispetta le norme del Consiglio federale per combattere il coronavirus. Lo rende noto la Polizia cantonale. Su 140 negozi controllati sabato scorso, 20 sono stati ammoniti.

120 negozianti hanno invece disposto misure adeguate per dividere i reparti alimentari e i generi di prima necessità dai reparti "non food". Per 10 negozi si sta procedendo alla verifica se alcuni dei prodotti in vendita ricadono nella categoria di genere di prima necessita. I controlli sono stati effettuati dalla Polizia cantonale e dalla Polizia municipale di Coira.

