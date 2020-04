Il premier irlandese Leo Varadkar torna a praticare medicina alla luce dell'emergenza coronavirus. Il politico 41enne è laureato in medicina e ha esercitato la professione per sette anni prima di entrare in politica.

Stando a quanto riferisce l'Irish Times, a marzo Varadkar si è nuovamente iscritto nell'elenco dei medici praticanti, nel quale non compariva dal 2013. Secondo il giornale quindi presterà servizio su base settimanale e in un'area consona alle sue qualifiche.

Il servizio sanitario irlandese aveva diramato un appello il mese scorso per tutti i professionisti del settore affinché si registrassero per contribuire ad affrontare la crisi: lo avevano fatto in 50 mila in meno di tre giorni.

Varadkar è laureato in medicina al Trinity College di Dublino e anche suo padre è medico.

