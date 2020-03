Il primo test sul coronavirus a cui si è sottoposta Angela Merkel è negativo. Lo rende noto il portavoce Steffen Seibert.

Il portavoce aggiunge che in precedenza la cancelliera ha preso parte alla riunione del governo per via telefonica.

"Altri test verranno effettuati nei prossimi giorni", ha spiegato Seibert, citato dalla Dpa.

Merkel aveva scoperto ieri sera che un medico incontrato venerdì scorso, quando si era fatta vaccinare contro lo pneumococco, fosse positivo al coronavirus. Da allora è in quarantena in casa, pur restando in servizio.

