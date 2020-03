Il principe Carlo, testato positivo al coronavirus una settimana fa, è ora in buona salute.

Il principe Carlo, testato positivo al coronavirus una settimana fa, è ora "in buona salute". L'erede al trono britannico, 71 anni, non è più in auto-isolamento nella tenuta di Balmoral (Scozia) con la consorte Camilla.

Lo riferisce una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale londinese, precisando che il principe di Galles ha terminato la quarantena prevista dalle direttive delle autorità sanitarie britanniche "dopo aver consultato il suo medico".

