Nelson Teich, ministro della sanità del Brasile, si è dimesso per divergenze con il presidente Jair Bolsonaro.

Il ministro della Sanità del Brasile, Nelson Teich, ha annunciato le sue dimissioni a meno di un mese dalla nomina e in piena emergenza coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità brasiliano con una nota.

Teich aveva assunto l'incarico lo scorso 17 aprile e aveva proposto di allentare le misure per contenere il contagio messe in atto dal suo predecessore, Luiz Henrique Mandetta, rimosso in quanto a favore di una rigida applicazione del lockdown.

Anche Teich, così come Mandetta, ha avuto divergenze di vedute con il presidente Jair Bolsonaro riguardo al distanziamento sociale. Inoltre, Teich non condivideva la tesi di Bolsonaro sull'uso della clorochina per curare pazienti affetti dal Covid-19, né le sue proposte di aumentare le attività considerate essenziali.

Il Brasile è il sesto Paese al mondo più colpito dal coronavirus, con oltre 206mila casi confermati e più di 14mila morti.

