In Kosovo il premier ad interim Albin Kurti si è messo in autoisolamento dopo che un alto funzionario governativo, col quale si è visto più volte, è entrato in contatto con una persona contagiata dal coronavirus.

Citato dai media, Kurti ha detto che da oggi lavorerà da casa e non si recherà al suo ufficio. Si attende l'esito del test al quale è stato sottoposto il funzionario. In Kosovo si sono registrati finora 870 contagi da Covid-19 e 28 decessi.

