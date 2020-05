Sono 352 i nuovi positivi in Lombardia, per un totale di 88.537 contagiati, con 14.078 tamponi, dato in linea con quello di ieri quando i nuovi casi erano stati 382 con 15.507 tamponi effettuati. Il rapporto positivi-tamponi giornalieri è 2.5%.

I nuovi decessi sono 38 per un totale di 16.012 morti in regione mentre ieri erano stati 20. Senza variazione il numero di ricoverati in terapia intensiva che rimangono 173, mentre salgono i ricoverati negli altri reparti (+82, per un totale di 3.552). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

