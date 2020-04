Frenano i contagi da Coronavirus in Lombardia, con 737 casi in più di ieri per un totale di 66.971 positivi. Cala anche in numero di decessi in un giorno (comunque 163) per un totale di 12.376 deceduti.

Sono poi diminuiti anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 901 (-21) e negli altri reparti Covid 10.138 (-204). Sono invece stati 6.331 i tamponi, per un totale ad ora di 270.486.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram