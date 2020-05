Nuovo record di contagi in India

L'India ha registrato 8'000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in un giorno. Lo riporta la Bbc. Si tratta dell'aumento di contagi più alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia.

Più di un terzo dei nuovi contagiati si trova nello Stato di Maharashtra, uno dei più ricchi. Finora l'India ha registrato 173'763 casi di Covid-19 e 4'980 vittime.

Pakistan, 78 morti e 2'429 contagiati

Anche in Pakistan il bilancio del coronavirus è aumentato di 78 morti e 2'429 contagi nelle ultime 24 ore, cifre che fanno salire rispettivamente il dato relativo ai decessi dall'inizio della pandemia a quota 1'395 e quello dei casi totali a 65'736. Lo ha comunicato il Ministero della Salute di Islamabad. Il numero di morti del bilancio di oggi è di 21 in più rispetto ai 57 decessi di venerdì, precedente record nelle 24 ore nel Paese. Il numero di nuove infezioni è invece di 207 in meno rispetto ai 2'636 di ieri.

Sindh meridionale e Punjab orientale sono le province maggiormente colpite, con 26'133 e 24'104 casi rispettivamente. Su un totale di quasi 66 mila infezioni nel Paese, 50'217 (il 76% del totale) sono state segnalate in queste due province.

Secondo i dati ufficiali, 1'827 persone hanno recuperato nelle ultime 24 ore portando il numero totale di persone guarite a 24'131 (36% del totale).

Il primo ministro Imran Khan presiederà una riunione del comitato di coordinamento nazionale per decidere se prorogare le attuali chiusure o adottare un blocco più rigido, che è stato revocato il 9 maggio.

