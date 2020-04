Sono salite a 26'644 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. E' il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175.

Ieri l'aumento era stato di 415. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile italiana.

