Sono complessivamente 80'572 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2'937. Martedì l'incremento era stato di 2'107.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 110'574. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

I morti dopo aver contratto il virus sono 13'155 con un aumento rispetto a ieri di 727. Martedì l'aumento era stato di 837, aggiunge la Protezione civile.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 4'035, 12 in più rispetto a ieri. Di questi, 1'342 sono in Lombardia. Degi 80'572 malati complessivi, 28'403 sono poi ricoverati con sintomi e 48'134 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 16'847, 1'118 in più di ieri, indica la Protezione Civile, aggiungendo che ieri l'aumento dei guariti era stato di 1'109.

