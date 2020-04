Sono complessivamente 93'187 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1'941. Domenica l'incremento era stato di 2'972.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 132'547. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

Calano ancora i malati di coronavirus ricoverati nelle terapie intensive: sono 3'898 i pazienti nei reparti, 79 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1'343 sono in Lombardia. Dei 93'187 malati complessivi, 28'976 sono poi ricoverati con sintomi - 27 in più rispetto a ieri - e 60'313 sono quelli in isolamento domiciliare, precisa la Protezione civile.

Le vittime in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 16'523, con un aumento rispetto a ieri di 636. Domenica l'aumento era stato di 525, aggiunge la Protezione Civile.

Le persone guarite sono invece 22'837, 1'022 in più di ieri, puntualizza la Protezione Civile, indicando che ieri l'aumento dei guariti era stato di 819.

