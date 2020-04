L'età media dei decessi per Covid-19 in Italia è "di circa 80 anni, sono in maggioranza uomini e con più patologie".

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa all'Istituto sull'andamento epidemiologico dell'epidemia.

La Regione Lombardia conferma il "trend positivo" dei dati epidemici, ma emerge il dato sulle morti case per anziani: "sono 1822 i decessi nelle Rsa della Regione", ha detto Brusaferr.

