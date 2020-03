Superati i 50 mila malati di coronavirus in Italia. Sono complessivamente 50'418, con un incremento rispetto a ieri di 3'780: domenica l'incremento era stato di 3'957.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 63'927. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile italiana.

Per quanto riguarda le vittime di coronavirus in Italia, sono complessivamente 6'077, con un aumento rispetto a ieri di 601, ha precisato Borrelli. Sono invece 7'432 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 408 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 952.

Sono dal canto loro 3'204 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a ieri. Di questi, 1'183 sono in Lombardia. Dei 50'418 malati complessivi, 20'692 sono poi ricoverati con sintomi e 26'522 sono quelli in isolamento domiciliare.

Dai dati della Protezione civile italiana emerge che sono 18'910 i malati in Lombardia (1'025 in più di ieri), 7'220 in Emilia-Romagna (+830), 4.986 in Veneto (+342), 4.529 in Piemonte (+402), 2.358 nelle Marche (+127), 2.301 in Toscana (+157), 1.553 in Liguria (+202), 1.414 nel Lazio (+142), 929 in Campania (+63), 771 in Friuli Venezia Giulia (+33), 914 in Trentino (+29), 688 in provincia di Bolzano (+40), 862 in Puglia (+114), 681 in Sicilia (+85), 605 in Abruzzo (+66), 556 in Umbria (+56), 379 Valle d'Aosta (+25), 343 in Sardegna (+6), 280 Calabria (+20), 50 in Molise (-2), 89 in Basilicata (+8).

Quanto alle vittime, se ne registrano 3'776 in Lombardia (+320), 892 in Emilia-Romagna (+76), 192 in Veneto (+23), 315 in Piemonte (+32), 203 nelle Marche (+19), 109 in Toscana (+18), 212 in Liguria (+41), 49 in Campania (+20), 63 Lazio (+10), 54 in Friuli Venezia Giulia (+7), 37 in Puglia (+6), 29 in provincia di Bolzano (+6), 13 in Sicilia (+5), 38 in Abruzzo (+5), 16 in Umbria (+0), 12 in Valle d'Aosta (+3), 41 in Trentino (+6), 7 in Calabria (+0), 11 in Sardegna (+4), 7 in Molise (+0), uno in Basilicata (+1) .

I tamponi complessivi sono infine 275'468, dei quali oltre 160 mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

