In Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime per il coronavirus. I casi complessivi di contagio salgono a 117'710, 7472 in un giorno, superando al momento l'Italia (115'242), in attesa dei nuovi dati di stasera. Lo rileva El Pais.

L'aumento dei morti in un giorno è in leggero calo dopo i 950 registrati ieri. Il bilancio complessivo delle vittime accertate è di 10'935 e oltre 6400 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sugli oltre 117'000 contagi in tutto il Paese, solo a Madrid se ne registrano più di 34'000.

Secondo i dati della John Hopkins University, che però sono fermi a 112'065 infezioni, la Spagna ha una percentuale più alta di persone guarite rispetto all'Italia sul totale dei contagi: il 23,8% contro il 15,8%. In 26'743 hanno sconfitto il Covid-19 nel Paese iberico.

