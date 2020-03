Pilatus non può lavorare nelle solite modalità.

Lavoro ridotto presso Pilatus: 1000 dipendenti del fabbricante aeronautico di Stans (NW) sono passati al regime di disoccupazione parziale in seguito alla crisi del coronavirus.

In una situazione caratterizzata da un mercato incerto, confini chiusi e catene di fornitura sempre meno sicure, la produzione e la consegna di velivoli non possono essere mantenute come previsto, ha indicato oggi l'azienda.

La stessa misura è stata adottata anche dall'operatore viaggi DER Touristik Suisse, che gestisce il marchio Kuoni. Il provvedimento sarà implementato a partire da lunedì, ha spiegato il numero uno della società Dieter Zümpel in un'intervista pubblicata dal portale Travelnews.

Oltre al lavoro a orario ridotto vi è un ulteriore potenziale di risparmio derivante dalla riduzione al minimo delle attività di marketing e dal blocco delle assunzioni, ha osservato il dirigente. Inoltre l'azienda vuole convincere i clienti a posticipare il viaggio prenotato invece di annullarlo.

Neuer Inhalt Horizontal Line