Greta Thunberg, qui in una foto di venerdì scorso, ha annunciato che lo sciopero per il clima è ora online.

Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, a causa del coronavirus terrà oggi online il suo consueto sciopero del venerdì.

Gli attivisti sono invitati a postare sui social una loro foto con un cartello con l'hashtag #ClimateStrikeOnline. Lo annuncia l'organizzazione in un comunicato.

"Fridays For Future sta ascoltando le autorità, la scienza e gli esperti, e in questo momento gli esperti stanno incoraggiando la gente ad evitare le folle e i raduni pubblici", spiega Greta Thunberg dalla Svezia.

"Noi giovani siamo i meno colpiti da questo virus, ma è essenziale che agiamo in solidarietà con i più vulnerabili e nel miglior interesse per la nostra società comune".

"Il nostro obiettivo non è creare panico, ma contribuire in modo costruttivo a fermare questa crisi", ha aggiunto laThunberg. "Anche in tempi come questi, è fondamentale ricordare che la crisi climatica è ancora qui, ed è ben lontana dall'essere risolta. Unitevi a noi nel #ClimateStrikeOnline, per continuare la nostra protesta e ricordare costantemente ai leader mondiali e all'opinione pubblica che siamo sempre qui, e che non ci arrenderemo".

Neuer Inhalt Horizontal Line