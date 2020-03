Lonza produrra disinfettante per il Vallese.

Data la penuria di disinfettante, Lonza ha accettato di produrlo su larga scala nel suo stabilimento di Visp (VS). Sarà disponibile per gli ospedali, le case di cura e verrà pure venduto nelle farmacie del cantone al prezzo di costo, indica oggi l'azienda in una nota.

Lonza produce disinfettante per il suo personale da tre settimane. Tuttavia, a causa di una penuria generalizzata del prodotto, l'azienda ha accettato di produrne una parte per il cantone del Vallese. L'azienda segue le linee guida di produzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La consegna del prodotto sarà gestita dalle autorità cantonali.

A partire da lunedì, privati e aziende private potranno acquistarlo esclusivamente nelle farmacie vallesane al prezzo di costo.

